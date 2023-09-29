Госдолг России за полгода вырос до 25 триллионов рублей

За последние полгода госдолг России вырос на 10% и составил 25 трлн рублей. Об этом говорится в докладе Счетной палаты о федеральном бюджете. По словам экспертов, уровень госдолга достиг 16,7% ВВП – это безопасный показатель.

В абсолютных цифрах за первые шесть месяцев госдолг вырос на 2,3 трлн из запланированных 2,5 трлн на весь 2023 год. Минфин прогнозирует рост государственного долга до 25,4 трлн по итогам текущего года, пишут «Известия».

Объем внутренних заимствований за полгода вырос на 1,4 трлн (+7,4%). Тем самым он достиг 20,2 трлн – это 97,4% верхнего предела, заложенного на этот год (20,7 трлн). При этом его доля в общей структуре долга снизилась с 82,3 до 80,5%.

Размер внутренней задолженности в ценных бумагах на июль составил 19,5 трлн (+1,4 трлн с начала года). Ее увеличение связано в основном с ростом объема заимствований по облигациям федерального займа (ОФЗ) с постоянным доходом на 963 млрд (+9,8%), а также по ОФЗ с индексируемым номиналом на 250 млрд (+24,3%).

Кроме того, несущественно увеличились внутренние заимствования по государственным гарантиям в рублях. За полгода показатель вырос на 664 млн (+0,1%) и достиг 702 млрд.

Вместе с тем, внешний долг страны в иностранной валюте с начала года уменьшился на 1,2 млрд долларов (–2,1%) и составил 56,2 млрд долларов.

Относительный уровень госдолга (в процентах к ВВП) остается как по национальным, так и по международным стандартам на безопасном и очень низком уровне – менее 20%, говорят экономисты. Аналогичный показатель по итогам 2022 года у ведущих зарубежных стран в несколько раз превышает российский. Мировой «лидер» по относительному уровню госдолга к ВВП – Япония (выше 238%); вслед за ней к 200% приближается Греция (177,3%). Аналогичный показатель в Еврозоне составил в среднем 91,5%, по миру – около 70%.

Москва, Зоя Осколкова

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