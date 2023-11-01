В России стартует эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии

Эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии в России начнется 1 декабря 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Пилотный проект по маркировке парфюмерно-косметических товаров и бытовой химии будет проводиться до 28 февраля 2025 года. Под экспериментальную маркировку попадут косметические средства или средства для макияжа, средства для ухода за кожей, волосами, полостью рта, бритья, дезодоранты для помещений, мыло и моющие средства.

«В рамках эксперимента будут отработаны и протестированы технологии нанесения на товары средств идентификации, взаимодействия участников оборота с информационной системой маркировки, а также иные вопросы, касающиеся организации маркировки данной товарной группы», – говорится в сообщении.

Участие в проекте предусмотрено на добровольной основе. При этом оборудование и коды маркировки будут предоставлены производителям бесплатно.

В Минпромторге отметили, что пример других товарных групп, где маркировка уже внедрена, показал, что нововведение практически не влияет на конечные цены для потребителя.

Москва, Зоя Осколкова

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