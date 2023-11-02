Россия нарастила золотой резерв до рекордного уровня

Россия в сентябре нарастила золотой запас до рекордного уровня – 2,36 тысячи тонн. По объему золота в резерве РФ занимает пятое место в мире. Об этом сообщает РИА «Новости» на основании данных мировых центробанков.

За месяц в золотой резерв России было добавлено 44 тонны драгметалла. Таким образом, объем золотого запаса увеличился на 2%.

Лидерами по объему золота остаются США – 8,1 тысячи тонн. На втором месте Германия с золотыми резервами в 3,35 тысячи тонн. Тройку лидеров замыкает Италия с 2,45 тысячи тонн. На четвертой строчке – Франция (2,4 тысячи тонн).

Кроме того, в десятку стран с крупнейшими золотыми запасами также входят Китай (2,2 тысячи тонн), Швейцария (1 тысяча тонн), Япония (846 тонн), Индия (801 тонна) и Турция (675 тонн).

Москва, Зоя Осколкова

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