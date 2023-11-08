В России собрали 147 миллионов тонн зерна

В России к данному моменту собрали уже 147 миллионов тонн зерновых. На экспорт планируется поставить 65 миллионов тонн. Об этом сообщила первый замглавы Минсельхоза РФ Оксана Лут.

«Мы по состоянию на вчера собрали уже с учетом новых территорий 147 миллионов тонн зерна, и, учитывая перспективы уборки, понятно, что что-то не уберем до конца года… Будем убираться весной. Нормальная ситуация», – сказала замминистра в рамках «Сибирской аграрной недели» в Новосибирске.

В результате экспортный потенциал по зерну составляет 65 миллионов тонн. Пока у России есть технические возможности для вывоза такого объема. Впрочем, в реализации планов есть внутренние и внешние сложности.

В первую очередь речь идет о трудностях с логистикой. «Внешних сложностей у нас меньше. Внутренние сложности у нас все знают, сложности с железной дорогой. Это, наверное, основная наша сложность, которую мы решаем, наверное, в ежедневном режиме, но, тем не менее, она решается», – отметила Лут.

Москва, Зоя Осколкова

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