Половина россиян назвали траты на еду самой большой статьей расходов

Большая часть зарплаты россиян уходит на еду, аренду жилья или выплату ипотеки. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы hh.ru.

47% опрошенных заявили, что самая большая статья расходов за месяц – покупка еды. Больше всего таких проживает в Хабаровском крае (57% респондентов), в Ярославской и Новосибирской областях – по 54%, пишут «Известия».

Треть (30%) участников опроса рассказали, что тратят существенную часть зарплаты на коммунальные расходы, еще треть (33%) – назвали самыми большими тратами выплату кредитов, в том числе ипотечных.

Реже всего в число наиболее крупных статей расходов входят образование (5%), уход за собой (4%), а также связь, телевидение и интернет (1%).

Траты на аренду жилья или ипотеку преобладают среди молодых соискателей: этот пункт назвали ключевым 45% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет и 44% респондентов 25-34 лет. При этом коммунальные расходы чаще всего являются самой большой тратой у более старшего поколения: так ответили 42% работников в возрасте 45-54 лет и 51% тех, кто старше 55 лет.

Москва, Зоя Осколкова

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