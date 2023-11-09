Более 1,2 млн граждан запретили выезд из России из-за долгов по алиментам

Более 1,2 млн россиян не могут выехать за границу из-за долгов по алиментам. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

«На начало октября, по данным приставов, неоконченными оставались 755,9 тыс. исполнительных производств о взыскании алиментов. Это на 19,9 тыс. исполнительных производств меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – отметили в ФССП.

За девять месяцев 2023 года приставы взыскали алиментов на 44,4 млрд рублей, что на 11 млрд рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В настоящее время 88,5% исполнительных производств в общем объеме направлены на получение алиментов, добавили в службе.

Москва, Зоя Осколкова

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