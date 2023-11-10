Чистый отток капитала из России вырос вдвое

В третьем квартале 2023 года чистый отток капитала из России вырос в два раза. Об этом сообщают аналитики НИУ ВШЭ. По словам экспертов, тенденция объясняется трудностями с возвратом в страну экспортной выручки, а также выплатами иностранцам, уходящим с российского рынка.

Чистый отток капитала из России за III квартал 2023 года составил 18 млрд долларов против 9 млрд за апрель-июнь, пишут «Известия» со ссылкой на расчеты НИУ ВШЭ, сделанные на основе данных Центробанка. В этом объеме учитываются законные финансовые операции, связанные с вложениями резидентов РФ иностранные активы и ценные бумаги, с переводом средств в зарубежные банки и приобретением наличной валюты.

В I квартале 2023 года вывоз капитала из РФ составил 21 млрд долларов. Таким образом, с января по сентябрь показатель достигает примерно 48 млрд. Отмечается, что цифра в несколько раз меньше, чем в прошлом году. За весь 2022-й отток достиг 243 млрд долларов, или 13,5% ВВП.

В основном отток капитала увеличивается из-за действий компаний, а не физлиц. Главная причина – в том, что поступления от экспорта задерживаются. Юрлица получают оплату энергоресурсов в индийских рупиях, но не могут вывести их из страны. Недополучение выручки в иностранной валюте и, как следствие, увеличение оттока капитала, могло быть одним из факторов ослабления курса рубля.

Кроме того, аналитики связывают рост оттока капитала с уходом иностранных компаний с российского рынка. Международные фирмы получают деньги в рублях, затем обменивают их на валюту и перечисляют за рубеж. Тенденция вывоза капитала тесно связана с ухудшением инвестиционного климата, волатильностью курса, а также с санкционными рисками.

Москва, Зоя Осколкова

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