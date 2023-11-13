В России введут маркировку консервов для борьбы с тоннами фальсификата

В России с 1 декабря 2023 года планируется запустить эксперимент по внедрению маркировки консервов. Это необходимо для борьбы с фальсификатом, который выявляется сотнями тонн. Производители заменяют дорогую рыбу дешевыми аналогами, а вместо мяса используют белковую массу.

Планируется, что обязательной маркировка консервов станет с 1 сентября 2024 года по итогам завершения пилотного проекта, пишут «Известия». Под эксперимент попадет консервация продуктов из мяса, мясных субпродуктов, овощей и фруктов, грибов и ягод и отдельных видов бакалейной продукции (в их числе чипсы, сухарики, начос, соусы). При этом в пилотный проект предлагается не включать детское питание до года, панировочные и ванильные сухари.

В настоящее время в России регулярно выявляется некачественная консервированная продукция. Покупатели сталкиваются с заменой сайры на дешевую селедку, в шпротах – балтийской кильки на салаку, а в тушенке – мяса на белковую массу. Информации о подлинном составе продукции на упаковку производители умышленно не наносят.

«По данным НИФИ Минфина, доля незаконного оборота мясных консервов составляет 26%, рыбных – 11,5%, соусов – 40%, чипсов – почти 14%, а консервированных овощей и фруктов – 33%. Исследования Роскачества также свидетельствуют о наличии проблемы: около четверти производителей консервов подменяют шпроты более дешевой рыбой», – сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки «Честный знак»).

Бизнес не до конца понимает, как с технической точки зрения маркировка поможет решить проблемы фальсификата, контрафакта и нелегального оборота. При этом внедрение будет стоить больших расходов и администрирования. Не стоит забывать и про большое неудобство для кассиров и покупателей, отметили в Рыбном союзе. К тому же в России уже запущена и работает система «Меркурий», с помощью которой и так прослеживается вся цепочка продукции, указали в Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья.

В свою очередь в «Общественной потребительской инициативе» введение маркировки консервов поддерживают. По данным организации, доля фальсификата на рынке консервов сегодня составляет от 60 до 70%. В отраслях, где маркировка уже была введена, количество подделок существенно сократилось, а бизнес более внимательно относится к производственному процессу.

Москва, Зоя Осколкова

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