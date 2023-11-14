Установка терминалов «Мир» за рубежом и прием платежей не противоречит закону

Российские банки вправе размещать за рубежом терминалы для оплаты по картам «Мир» и принимать платежи, это не противоречит законодательству. Об этом сообщил глава Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») Владимир Комлев.

В настоящее время оплата покупок картами «Мир» за границей затруднена. Их принимают лишь небольшое количество банков, не попавших под санкции, а терминалы есть только в некоторых странах СНГ. В результате российские кредитные организации еще в прошлом году начали устанавливать банкоматы для приема своих карт в других странах, пишет РБК.

«Продвижение российскими финтехкомпаниями и банками платежных QR-кодов или организация оплаты через POS-терминалы за границей в целом не противоречит российскому законодательству и правилам платежной системы «Мир», несмотря на ряд нюансов, которые нужно учитывать и соблюдать, – рассказал Комлев. – Мы понимаем, что в текущих условиях банки и финтехи берут на себя достаточно высокие финансовые и прочие риски. Поэтому с нашей стороны в такой ситуации будет правильнее в рамках своих правил как минимум не запрещать эту тенденцию».

В случае использования QR-кода или платежной ссылки за границей транзакция, по сути, совершается на территории России. Это выглядит как оплата на сайте из любой точки мира. Иногда могут возникать противоречия, в какой валюте проходит платеж, но правила от этого не страдают, подчеркнул глава НСПК.

Установка терминалов за рубежом – один из способов решения проблемы. Наиболее масштабно это проявляется в странах, куда едут туристы: Турция, Мальдивы, ОАЭ и другие популярные направления.

Москва, Зоя Осколкова

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