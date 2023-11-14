США заподозрили 30 стран в нарушении нефтяных санкций против России

Минфин США заподозрил компании из 30 стран в перевозке российской нефти в обход санкций. Под расследование попали 100 танкеров, которые могли возить предназначенное для экспорта топливо, передает Reuters.

Управление минфина по контролю за иностранными активами разослало запросы в иностранные судовые компании, находящиеся в 30 странах мира. Ведомство хочет узнать подробности маршрутов порядка 100 танкеров, якобы вывозивших из России нефть.

Это самое крупное расследование Вашингтона с момента введения ценового потолка для российской нефти. По данным агентства, топливо отгружалось в дальневосточном порту Козьмино и порту Приморск на берегу Финского залива.

США, Евросоюз и Австралия договорились о потолке цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Перевозка для экспорта топлива по более высокой цене запрещена. В Белом доме меру назвали полезным и жизнеспособным инструментом, хотя топливо из России продается по цене выше установленного уровня.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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