Российский бизнес продолжает рекламироваться в заблокированных соцсетях

Треть российских предпринимателей продолжают размещать рекламу в заблокированных социальных сетях. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками Platforma.

Большинство (95%) руководителей малого и среднего бизнеса (МСБ) считают, что отечественные площадки не уступают в плане эффективности зарубежным. При этом 34% компаний не отказываются от размещения рекламы в соцсетях, которые были признаны экстремистскими и заблокированы в России, пишут «Известия» со ссылкой на исследование.

Чаще всего российский бизнес покупает рекламу в Facebook* и Instagram* (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) – 45% и 40% соответственно, а также TikTok (37%). Четверть по-прежнему пользуется рекламными услугами Google Ads (27%).

Чаще всего рекламируются в заблокированных соцсетях предприятия розничной торговли (34%), автомобильной индустрии (24%) и общепита (16%). По оценкам аналитиков, до конца 2023 года компании потратят на рекламу на маркетплейсах и интернет-магазинах почти 200 млрд рублей, или в четыре раза больше, чем в 2022 году.

Что касается российских сервисов, то каждый десятый респондент отметил, что не все они одинаково эффективны. Среди недостатков отечественных рекламных площадок 22% назвали проблемы с качеством трафика, 19% – высокую стоимость рекламы и столько же – сложности с настройкой и оптимизацией рекламы.

Москва, Зоя Осколкова

* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.

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