Средний чек в магазинах России за год вырос на треть и более

Жители России стали больше тратиться. Таковы данные «Первой ОФД» – компании, специализирующейся на IT-сервисах для ритейла.

Так, средняя стоимость разовой покупки за прошедший год сильнее всего выросла в магазинах цветов (+34%), электроники (+30%) и косметики (+28%).

Как следует из проведенного исследования, больше всего за один раз на покупку цветов стали тратить жители Омска (рост среднего чека на 63% – с 1390 до 2271 рубля), Перми (увеличение на 47% – с 968 до 1422 рублей) и Казани (на 42% – с 2545 до 3611 рублей). Москвичи, наоборот, сократили расходы в цветочных магазинах – средний чек снизился на 3% и составил 2640 рублей в абсолютном значении.

Разовая покупка в магазине электроники теперь обходится дороже в Омске, Воронеже и Челябинске: средний чек вырос на 19%, 14% и 13% соответственно.

Жители Москвы и Санкт-Петербурга стали меньше тратить на электронику – средний чек в этих городах снизился на 5% и 3% соответственно.

В магазинах косметики наибольший рост среднего чека пришелся на Воронеж, Казань и Новосибирск – на 92%, 70% и 58%. В абсолютных значениях он составляет 3058 рублей, 3 630 рублей и 2381 рубль соответственно.

Следом за тройкой лидеров по росту трат за одно посещение идут ветеринарные клиники, где средний чек увеличился на 22% по стране.

Стоимость покупок также выросла в магазинах автозапчастей – сумма среднего чека увеличилась на 20%. Самый большой прирост показали Челябинск (на 61%), Новосибирск (на 41%) и Уфа (31%). Меньше всего сумма среднего чека увеличилась в Екатеринбурге (на 7%), Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону – на 8% в каждом.

В магазинах табачной продукции сумма среднего чека выросла на 18%. Наибольший рост стоимости разовой покупки сигарет был отмечен в Уфе (на 21%), Красноярске (на 20%) и Санкт-Петербурге (на 15%).

Средний чек в магазинах у дома и магазинах товаров для спорта и активного отдыха увеличился на 17%. Наибольшее увеличение суммы среднего чека в магазинах у дома пришлось на Красноярск (на 59%), Самару (на 29%) и Санкт-Петербург (на 21%).

В магазинах для спорта и активного отдыха больше всего сумма среднего чека выросла в Новосибирске (на 76%, до 5140 рублей), Ростове-на-Дону (на 29%, до 4051 рубля) и Нижнем Новгороде (на 27%, до 5694 рублей). При этом в Казани и Омске, наоборот, произошло снижение показателей – сумма снизилась на 41% и 7% соответственно.

В некоторых категориях розницы сумма среднего чека наоборот снизилась за год. Больше всего средняя стоимость разовой покупки упала в магазинах товаров для охоты и рыбалки (на 6%), а также в обувных и строительных магазинах (по 2% в каждой категории).

Больше всего сумма среднего чека в магазинах товаров для охоты и рыбалки упала в Самаре (на 30%), Казани (на 18%) и Екатеринбурге (на 17%).

Средний чек в обувных магазинах больше всего уменьшился в Новосибирске (на 11%), Самаре (на 4%), а также в Омске и Перми (на 3% в каждом).

Средняя стоимость разовой покупки в строительных магазинах больше всего снизилась в таких городах, как Пермь (на 21% с 1655 до 1315 рублей), Омск (на 9% – 1572 до 1427 рублей) и Краснодар (на 5% – с 2593 до 2452 рублей).

Москва, Елена Васильева

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