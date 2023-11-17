Более 20 иностранных граждан обратились к России за «золотой визой»

В 2023 году Россия получила более 20 заявок от иностранных граждан на получение «золотых виз». Инвесторы из США, Китая, Германии, Алжира готовы вложить в российскую экономику минимум 1,2 млрд рублей. Однако этот показатель в десять раз ниже прогнозируемого.

В этом году был запущен механизм предоставления вида на жительство (ВНЖ) иностранным инвесторам. Всего поступило более 20 обращений на сумму инвестиций свыше 1,2 млрд рублей, рассказал «Известиям» замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач. Это начальная сумма, так как в обращениях указывается минимальный размер инвестиций, необходимый для получения ВНЖ.

При этом ранее Минэк оценивал вероятные инвестиции по программе «золотых виз» в 12 млрд рублей в 2023-м, а далее – до 40 млрд рублей ежегодно. Большинство заявлений уже были рассмотрены и направлены с положительными заключениями в МВД. Процедура оформления занимает порядка четырех месяцев.

По словам экспертов, для иностранцев могут быть интересны проекты в сфере логистики, агро- и химической промышленности, нефтегазовой отрасли. Кроме того, российская легкая промышленность и машиностроение также существенно недоинвестированы, в условиях необходимости быстрого импортозамещения они могут показать высокие темпы роста.

Если смотреть на опыт других стран в сфере выдачи «золотых паспортов» в обмен на инвестиции, то 20 заявок – это не очень серьезные цифры. Так Греция запустила аналогичную программу в середине 2013-го, уже на следующий год страна привлекла сотни инвесторов, а через несколько лет счет пошел на тысячи. В Португалии программа стартовала осенью 2012 года. За все время страна привлекла около 13 тысяч инвесторов. Ежегодно она получает инвестиции на сотни миллионов евро. Как считают в Центре стратегических разработок, по мере накопления положительного опыта интерес к программе в РФ должен вырасти.

В этим мнением согласны и в Минэке. Там планируют модернизировать и развивать механизм. По мере поступления предложений со стороны бизнеса ведомство будет выходить с инициативами о совершенствовании программы в правительство.

Москва, Зоя Осколкова

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