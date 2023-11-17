План производства «АвтоВАЗа» на 2023 год снизят из-за санкций

Автоконцерн «АвтоВАЗ» снизит план производства из-за санкций, введенных США в отношении компании. Об этом сообщил президент предприятия Максим Соколов в кулуарах форума «Транспорт России – 2023».

«Мы выйдем примерно на те плановые показатели, о которых говорили еще год назад, но совершенно в иных условиях. Это будет чуть меньше 400 тысяч автомобилей – коррекция будет в пределах 10% по понятной причине, из-за санкций. Как только стало очевидно, что мы попали в SDN List, стало понятно, что прохождение каких-то логистических цепочек будет затруднено и, конечно, эта цифра будет откорректирована в таких условиях», – цитирует Соколова «Интерфакс».

Еще месяц назад президент АО «АвтоВАЗ» заявлял, что прямое попадание компании в санкционные списки не оказывало значительного воздействия на ее работу. Однако он не исключил появления второстепенных факторов, на которые «АвтоВАЗ» не имеет влияния.

«Это был такой серьезный, не холостой выстрел по экономике и по, так сказать, нашему предприятию. Но мы его выдержали, несмотря ни на что. Мы не снизили производительность наших конвейеров, мы идем с той же самой скоростью», – сказал Соколов на форуме.

По его словам, по сравнению с адаптационным периодом начала 2022 года влияние санкций сейчас воспринимается как ограниченное. «Если в прошлом году на первом, втором, третьем пакетах санкций «АвтоВАЗ» глухо встал по всем производственным линиям и площадкам, то сейчас мы немножко, не снизив производительность, приостановили темп производства во вторую смену по Vesta. И перестали работать по субботам и воскресеньям. Все остальные смены работают в полном объеме и с той же самой производительностью», – добавил глава компании.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»