Малый бизнес ожидает охлаждения экономики и снижения потребительской активности

Российский малый и средний бизнес ожидает снижения будущих прибылей и потребительской активности. Главная причина ухудшения настроений в секторе – повышение ключевой ставки. Данные ЦБ свидетельствуют о кредитном буме в секторе МСП в августе-сентябре – малый бизнес стремился «запрыгнуть в последний вагон» до нового повышения ставок.

В октябре индекс RSBI (рассчитывается ПСБ, «Опорой России» и НАФИ по итогам опроса 1,8 тыс. компаний) снизился до 54,2 пункта после 55,2 п. в сентябре, пишет «Коммерсант». С весны до июля показатель рос на оптимизме бизнеса: предприниматели отмечали оживление потребительской активности и в ответ расширяли инвестпрограммы. В конце июля динамика начала постепенно разворачиваться. В августе-сентябре условия для МСП еще оставались комфортными, несмотря на ослабление рубля и повышение ключевой ставки. В октябре самочувствие сектора заметно ухудшилось. Падение наблюдается по всем составляющим индекса: продажи, кредиты и инвестиции, рост показал лишь найм персонала.

По данным RSBI, по сравнению с сентябрем в октябре доля предпринимателей, сообщавших о росте выручки, осталась неизменна (20%), сообщений же о ее сокращении стало чуть меньше (30% против 31%). Оценки будущих прибылей стали худшими с зимы 2023 года. Их сокращения ждут 27% МСП (25% в сентябре), роста – лишь 23% (31%).

Более уязвимы к изменениям оказались малый и микробизнес. Что касается отдельных отраслей, то наибольший спад показала сфера производства из-за сокращения доли МСП, уже имеющих кредит, и меньшего оптимизма по поводу расширения бизнеса. Индексы в торговле и секторе услуг также показали небольшой спад.

Москва, Зоя Осколкова

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