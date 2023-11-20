Эксперты оценили, насколько подорожал новогодний стол в России

Новогодний стол в 2023 году обойдется на 9,17% дороже, чем в прошлом. Об этом сообщили в ассоциации «Руспродсоюз». Больше всего подорожали мандарины, курятина и яйца.

Траты на праздничный стол для семьи из четырех человек составят в среднем около 5 500 рублей, рассказал «Известиям» зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. По его словам, в прошлом году эта сумма достигала 4 994 рубля.

Как правило, стандартный набор блюд на Новый год включает в себя салат оливье, селедку под шубой, горячее и бутерброды с красной икрой. Кроме того, многие россияне делают сырные и колбасные нарезки, а также покупают мандарины и шампанское. Некоторые семьи с детьми приобретают к новогоднему столу торты и конфеты, отметили в ассоциации.

Москва, Наталья Петрова

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