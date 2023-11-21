Более 20 зарубежных брендов готовятся к открытию в России

Более 20 зарубежных брендов готовятся к открытию магазинов в России. Аналитики сомневаются, что всем новым маркам удастся удержаться на российском рынке.

Основная часть новых брендов занимаются производством и продажами одежды и обуви. В 2023 году в РФ пришли 19 компаний, но далеко не всем удалось наладить рабочий процесс, некоторые не смогли показать хороших результатов и закрылись, передает РИА «Новости».

Большая часть брендов, вышедших в 2023 году на российский рынок, – из Турции (58%), Белоруссии (16%), Эстонии (8%). В следующем году к открытию готовятся 23 компании, большая часть (35%) являются иранскими. Еще ожидается выход ритейлеров из Китая (13%), а также из Казахстана, Белоруссии, Южной Кореи, ОАЭ, Турции (по 9%). Основной профиль брендов – одежда и обувь (74%).

В благополучные времена выход нового бренда занимал 2,5-3 года, так как новым игрокам требовалось изучить рынок. По словам экспертов, хорошим показателем можно будет считать, если реально откроется хотя бы половина из заявленных к выходу 23 брендов.

Москва, Зоя Осколкова

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