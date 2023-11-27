Тоннам какао и кофе грозит уничтожение из-за зеленой повестки ЕС

Сотни тысяч тонн какао и кофе на складах в Евросоюзе подпадают под закон о защите лесов. Продукцию просто уничтожат, если не успеют продать за границу, пишет Financial Times.

В конце 2022 года в ЕС был принят и в июне вступил в силу закон о защите лесов. Он предписывает уничтожить продукцию, которая не сертифицирована как происходящая из экологично управляемых земель. Это грозит огромному количеству кофе и какао на складах в Европе.

«Сотни тысяч тонн какао и кофе, хранящихся на складах в ЕС, возможно, будут уничтожены из-за непредвиденного последствия закона ЕС о борьбе с вырубкой лесов», – говорится в статье.

Большая часть какао экспортируется из Кот-д'Ивуара и Ганы, где вырубка лесов не соответствуют новым требованиям ЕС. В дальнейшем закон запрещает экспортировать продукцию, производство которых грозит обезлесиванием.

В августе 2023 года цены на какао-бобы поднялись до рекордной за 10 лет отметки в 3,5 тыс. долларов за тонну за фьючерсы на бирже в Нью-Йорке. Последний раз такая высокая цена наблюдалась в 2011 году. Эксперты предсказали, что стоимость какао будет только расти.

Лондон, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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