Росфинмониторинг зафиксировал двукратный рост незаконных операций с криптовалютой

Незаконные операции с криптовалютой в России в 2023 году выросли вдвое. Об этом сообщил глава российской финансовой разведки Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Продолжается работа по обороту криптовалюты. С учетом того, что все-таки не доурегулирована система, рост идет подозрительных операций примерно в два раза», – доложил глава Росфинмониторинга.

По его словам, в основном это связано с оборотом наркотиков и коррупцией. «И, к сожалению, с терроризмом тоже», – добавил Чиханчин.

Вместе с тем, принятые меры помогают в расследовании дел, связанных с незаконными операциями с цифровой валютой. В частности, речь идет о программном продукте «Прозрачный блокчейн», который был недавно запущен совместно с банком ВТБ.

«Более того, к этому прозрачному блокчейну сейчас подключено около семи тысяч сотрудников правоохранительных органов, других заинтересованных ведомств. И шесть стран мы уже подключили, то есть они тоже пользуются. Это дает возможность возбуждать уголовные дела», – отметил глава Росфинмониторинга.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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