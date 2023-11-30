СМИ: страны ОПЕК+ договорятся о сокращении добычи на 1 млн баррелей

Страны ОПЕК+ планируют еще сократить добычу нефти – на миллион баррелей в сутки, передает ТАСС со ссылкой на источник. Решение примут на встрече министров позже.

Участник одной из делегаций рассказал, что ОПЕК+ планирует обсудить новое снижение объемов добычи. Сейчас идет обсуждение политики стран ОПЕК, после этого министры встретятся в составе ОПЕК+.

В июне ОПЕК+ объявила о продлении на 2024 года сделки по сокращению добычи нефти до общего уровня в 40,46 млн баррелей в сутки. Решение принято, чтобы поддержать стабильность нефтяного рынка и обеспечить ему долгосрочную предсказуемость.

Саммит ОПЕК и ОПЕК+ был перенесен с 26 на 30 ноября из-за разногласий по квотам добычи нефти для африканских стран. Встреча проходит в штаб-квартире организации в Вене.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube