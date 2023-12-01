Предварительные убытки «Почты России» составили более 20 млрд рублей

Убытки «Почты России» составили 24,5 млрд рублей. Такую оценку дает Федеральное казначейство в предварительных итогах аудита организации, пишут «Ведомости».

Независимый аудит расходов компании было поручено провести в начале октября. По результатам проверки были выявлены «внутренние причины убыточности группы, которые стали следствием управленческих решений», говорится в отчете. Эксперты казначейства пришли к выводу, что часть этих решений были «неэффективны».

В документе указывается, что недополученная прибыль в результате неэффективной организации розничного бизнеса и невыполнения плана продаж достигла 10,2 млрд рублей. 12 млрд рублей из общего показателя «неэффективных расходов» пришлось на управление имущественным блоком.

Еще одной причиной убытков стал рост фонда оплаты труда аппарата управления на 13 и дочерних компаний группы на 186%, из-за чего компания потеряла 13 млрд рублей. Кроме того, строительство десяти логистических центров обошлось компании в 21,9 млрд рублей.

Предварительные результаты проверки были представлены на совещании комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. Глава комитета по информтехнологиям ГД, член совета директоров «Почты» Александр Хинштейн назвал такие затраты «хамством».

По его словам, недополученная прибыль не связана с санкциями и международной ситуацией, а именно с «неэффективным» использованием имущества. «Санкции и международная ситуация – повлияли как раз на прямые убытки», – отметил депутат.

По результатам проверки казначейство предложило установить внешний контроль за реализацией плана финансового оздоровления до 2025 года и провести его корректировку. Теперь результаты аудита должны более предметно обсудить на заседании совета директоров.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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