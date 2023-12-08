Рекорды позади: уровень газа в ПХГ Европы значительно упал

Страны Европы активно выкачивают газ из подземных хранилищ на фоне похолодания. Уровень запасов с рекордного упал ниже уровня 2019 года.

Метеорологи предупредили, что нынешний декабрь в Европе будет на два градуса холоднее климатической нормы. Страны уже активно используют сделанные на зиму запасы: текущий уровень составил 92,15%.

Сэкономить газ за счет энергии ветра не удалось. Ветрогенерация с начала декабря обеспечивает 14% потребностей региона в электроэнергии. В прошлом месяце доля этой энергии составляла 22%, передает «Интерфакс».

Энергетический кризис в Европе усугубляется после отказа от российского трубопроводного газа. Регион пропустил начало сезона закачки топлива в подземные хранилища газа и продолжал тратить топливо из ПХГ.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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