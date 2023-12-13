В 2024 году каждый восьмой россиянин планирует открыть свой бизнес

Около 13% россиян намерены открыть свой бизнес в наступающем году. При этом будущие предприниматели понимают, что рискуют прогореть из-за неуверенности в своих силах и недостатка знаний.

В опросе компании IFORS Research приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет, проживающие в 85 регионах России. Аналитики отмечают, что предпринимательский потенциал россиян остается примерно на одном уровне на протяжении трех лет.

Среди молодежи в возрасте от 18 до 35 лет больше желающих открыть собственный бизнес – 23%.

Россияне считают, что собственное дело в первую очередь позволяет реализовать себя (60%). Почти половина (49%) уверены, что таким образом можно больше зарабатывать, чем во время работы по найму. 39% видят самую привлекательную сторону предпринимательства в возможности не зависеть от работодателя.

Среди главных страхов, которые препятствуют открытию собственного бизнеса, респонденты назвали страх потери денег (48%), неуверенность в собственных силах и недостаток знаний (по 38%), а также отсутствие идеи (29%).

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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