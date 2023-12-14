Золотой резерв России достиг рекордного уровня

Золотые резервы России достигли рекордного показателя в 151,9 млрд долларов за счет роста мировых цен на этот металл. Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ. Вместе с тем запас в физическом выражении сокращается второй месяц подряд.

Вложения России в золото в ноябре увеличились на 2,2% – до 151,9 млрд долларов, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на данные ЦБ. Это максимальное значение в современной истории. Предыдущий рекорд был отмечен в октябре – 148,7 млрд долларов.

В то же время в физическом выражении золотой запас уменьшился примерно на 16 тонн, до 2 315 тонн.

Напомним, по итогам сентября текущего года золотые резервы России достигали рекордных 2,36 тыс. тонн. Среди стран с крупнейшими золотыми резервами Россия заняла пятое место.

Ранее Всемирный совет по золоту (World Gold Council) заявил, что ожидается устойчивый мировой спрос на золото в 2024 году в связи с продолжающейся геополитической неопределенностью и ростом закупок мировыми центробанками. По его данным, в этом году мировые центральные банки активно покупали этот драгметалли, что привело к росту его стоимости более чем на 10%. Прогнозируется, что в следующем годуфинорганизации продолжат покупки золота.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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