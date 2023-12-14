Россияне рассказали о желаемом размере зарплат на 2024 год

В наступающем году жители России хотели бы зарабатывать в среднем 120 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенные сервисом «Работа.ру».

Мужчины хотели бы получать более высокую зарплату по сравнению с женщинами – 183 и 154,7 тысячи рублей соответственно, передает ТАСС.

Самые высокие зарплатные ожидания среди мужчин у работников сферы недвижимости (196,7 тысячи рублей), у женщин больше других хотят получать дизайнеры и представители творческих профессий (169,6 тысячи рублей).

Вне зависимости от пола на высокий заработок рассчитывают специалисты IT-сферы (182,9 тысяч рублей), работники сферы недвижимости (163,9 тысячи рублей), банкиры (162,1 тысячи) и дизайнеры (158,3 тысячи).

В исследовании приняли участие более 3,5 тысячи человек старше 18 лет, проживающие во всех регионах России.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube