Минпромторг допустил запрет уменьшенных упаковок для основных продуктов

Минпромторг допустил возврат к стандартным упаковкам для социально значимых продуктов. Производители снижают издержки, вводя уменьшенную упаковку, но злоупотребляют доверием покупателей, считает замглавы министерства Виктор Евтухов.

Производителей, работающих по ГОСТу уже обязали соблюдать стандарт упаковки для социально значимых продуктов, но это не коснулось компаний, работающих по ТУ. Но рынок станет прозрачнее, если на полках будут упаковки сахара, муки и масла по одному килограмму или литру, а не по 800 г или 900 мл.

«Изменения нужны, чтобы перестать вводить в заблуждение потребителей, это серьезный шаг к наведению порядка в фасовке. Этот способ помогает изготовителям снизить свои издержки, однако всё это делается за счет злоупотребления доверием потребителя. И у подавляющего большинства спросом пользуется как раз традиционно расфасованная продукция, а не ее уменьшенные варианты», – пояснил замминистра «Известиям».

Минпромторг готов вынести эту меру на обсуждение с коллегами из ЕАЭС.

Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов отметил, что производители увлеклись манипуляциями с упаковкой. Возврат к стандартам поможет исправить ситуацию и поможет покупателям лучше ориентироваться при выборе товаров.

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков считает, что уменьшение упаковки служит интересам потребителей: так товар остается доступным. На перестройку производства под стандартную упаковку и согласование с ритейлом нужно время: от 12 до 15 месяцев.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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