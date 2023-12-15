Всемирный банк: Страны нарастили долги перед Россией

Всемирный банк сообщил о росте долгов других стран перед Россией. По итогам 2022 года суммарная задолженность резидентов других государств перед российскими кредиторами достигла почти 29 млрд долларов.

На конец 2022 года сумма долга других стран перед РФ выросла на 2,3 млрд (или 8,7%) и составила 28,9 млрд долларов. В общей сложности 37 государств имели непогашенную задолженность перед российскими кредиторами, передает РБК со ссылкой на ВБ.

Крупнейшими должниками перед Россией в таком широком определении на конец 2022 года были: Белоруссия – 8,24 млрд, Бангладеш – 5,86 млрд, Индия – 3,75 млрд, Египет – 1,82 млрд, Вьетнам – 1,39 млрд долларов. Часть долгов перед РФ берут свое начало еще с 1990-х годов. Некоторые двусторонние долги перед Россией заморожены на одной и той же отметке в базе ВБ уже много лет.

Подавляющая часть совокупной задолженности (почти 28 млрд долларов) представляет собой «государственные и гарантированные государством двусторонние долги, включающие кредиты от правительств и их агентств, автономных органов и официальных экспортно-кредитных агентств». Что касается задолженности перед российскими частными кредиторами, в том числе коммерческими банками, в базе ВБ есть лишь информация о наличии такого долга на конец 2022 года со стороны дебиторов Аргентины, Кот-д'Ивуара и Турции.

В свою очередь Минфин РФ традиционно не раскрывает данные по конкретным странам-дебиторам. Банк России последний раз публиковал информацию о задолженности нерезидентов перед российскими органами государственного управления по состоянию на 1 января 2022 года – она оценивалась тогда примерно в 49 млрд долларов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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