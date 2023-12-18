Производители предупредили о подорожании бытовой техники в России в 2024 году

Производители бытовой техники и электроники ожидают увеличение цен на свою продукцию в 2024 году из-за новых экологических требований Минприроды. Ведомство предлагает пересмотреть ставки экосбора и нормативы по утилизации товаров, которые начнут действовать в следующем году, следует из проекта постановления правительства РФ. Об этом пишут «Известия».

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники «РАТЭК» направила письмо в Минприроды. В обращении указывается, что власти собираются повысить ставки экологического сбора в 2,3 раза – с текущих 26,5 тыс. рублей за тонну до 59,4 тыс. рублей за тонну.

Кроме того, Минприроды планирует повысить норматив утилизации этой продукции с 15 до 25%. Такие шаги приведут к росту стоимости продукции, особенно крупной бытовой техники, полагает бизнес.

По данным «РАТЭК», доля экологического сбора в розничной цене наиболее популярной стиральной машины Candy Smart CS34 (стоимость составляет 17 тыс. рублей при весе в 60,5 кг) на сегодняшний день – 1,4%, то есть 242 рубля. Однако в случае повышения ставки экосбора и норматива утилизации эта доля вырастет до 5,3%, то есть до 908 рублей.

Более того, по оценке ассоциации, в случае принятия решения о повышении ставки экологического сбора и увеличения норматива утилизации налоговая нагрузка на компании вырастет в 3,7 раза.

В связи с этим бизнес попросил не пересматривать значения базовых ставок экосбора по всем группам товаров и упаковки, говорится в обращении в адрес Минприроды.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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