Нефть подорожала на фоне растущих рисков для перевозки в Красном море

Европейские компании одна за другой ищут обходные маршруты для транспортировки товаров из-за нападений йеменских хуситов на морские суда. Время и стоимость доставки выросла, что привело к увеличению цен на нефть на бирже.

Датский судоходный гигант Maersk запретил «до дальнейшего уведомления» своим кораблям проходить пролив Баб-эль-Мандаб. Аналогичные решения приняли немецкий судовладелец Hapag-Lloyd, французская компания CMA-CGM и итало-швейцарская MSC.CMA-CGM, передает BFM-TV.

Эти компании теперь отправляют суда по другим морским маршрутам, что привело к дополнительным расходам и задержкам. Остальные перевозчики просят дополнительные премии в связи с риском нападений йеменских хуситов.

Управляющий директор Velandera Energy Partners Маниш Радж напомнил, что через Красное море проходит один из важных маршрутов поставок нефти, на который приходится 10% глобальных потоков.

На фоне этой ситуации февральские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась до 76,88 доллара за баррель. Январские фьючерсы на нефть WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали до 71,79 доллара за баррель, пишет «Интерфакс».

Администрация Суэцкого канала заверила, что «внимательно следит» за ситуацией.

Ранее в Красном судне загорелось норвежское коммерческое судно Strinda после ракетного удара. Танкер перевозил нефть и химикаты и направлялся в Суэцкий канал.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube