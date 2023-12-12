Норвежский химический танкер загорелся после ракетного удара в Красном море

В Красном судне загорелось норвежское коммерческое судно Strinda. Причиной стал ракетный удар. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, танкер направлялся в Суэцкий канал. Судно, перевозившее нефть и химикаты, подверглось ракетному удару.

Эту информацию подтвердил агентству Reuters представитель министерства обороны США. По данным Пентагона, атаку совершили йеменские хуситы. Речь идет о крылатой ракете наземного базирования.

Как сообщалось ранее, корабль ВМС США «Мэйсон» был обстрелян с территории Йемена, подконтрольной хуситам из движения «Ансар Аллах».

Каир, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube