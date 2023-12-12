Норвежский химический танкер загорелся после ракетного удара в Красном море

В Красном судне загорелось норвежское коммерческое судно Strinda. Причиной стал ракетный удар. Об этом сообщает Associated Press.
По данным агентства, танкер направлялся в Суэцкий канал. Судно, перевозившее нефть и химикаты, подверглось ракетному удару.
Эту информацию подтвердил агентству Reuters представитель министерства обороны США. По данным Пентагона, атаку совершили йеменские хуситы. Речь идет о крылатой ракете наземного базирования.
Как сообщалось ранее, корабль ВМС США «Мэйсон» был обстрелян с территории Йемена, подконтрольной хуситам из движения «Ансар Аллах».
Каир, Зоя Осколкова
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