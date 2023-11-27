Баллистические ракеты выпушены из Йемена по кораблю США

Корабля ВМС США «Мэйсон» был обстрелян с территории Йемена, подконтрольной хуситам из движения «Ансар Аллах». Обе выпущенные баллистические ракеты упали в море, сообщили в Центральном командовании (CENTCOM) Вооруженных сил США.

«Примерно в 01:41 утра 27 ноября из районов Йемена, контролируемых хуситами, были выпущены две баллистические ракеты. Ракеты упали в Аденском заливе примерно в десяти морских милях от кораблей», – сообщается в блоге CENTCOM.

Попытка атаковать военный корабль предпринята в то время, как «Мэйсон» прибыл на помощь захваченному танкеру Central Park. Грузовое судно, принадлежащее компании израильского бизнесмена, подало сигнал бедствия из Аденского залива у берегов Йемена. В результате нападения и операции по освобождения никто из 22 членов экипажа не пострадал, передает Alsumaria.

Ранее эсминец USS Carney перехватил выпущенные с территории Йемена БПЛА и крылатые ракеты. Военные США допустили, что хуситы целились в объекты на территории Израиля.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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