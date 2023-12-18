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Понедельник, 18 декабря 2023, 12:33 мск

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В США возник дефицит сахара из-за засухи

В США резко выросли цены на сахар из-за дефицита. Причиной нехватки стала засуха в штате Луизиана и в Мексике. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

За прошедший год кондитерские изделия подорожали в среднем в стране более чем на 13%. Производители вынуждены переплачивать за импортный продукт. Не спасают и поставки сахара из Мексики, на которые распространяются льготные условия ввоза, там также наблюдается низкий урожай из-за плохих погодных условий.

В США существует госпрограмма, в рамках которой осуществляется поддержка производителей сахара в целях борьбы с зарубежными поставщиками. Она предусматривает ограничения на продажи на внутреннем рынке и лимит поставок из-за границы по более низким тарифам.

Представители отрасли считают, что меры правительства вредят бизнесу. Программа направлена на то, чтобы увеличить стоимость сахара. Альянс за справедливую сахарную политику выступает за реформы существующего законодательства.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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