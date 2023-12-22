Отказ Украины от транзита газа принесет проблемы Европе – СМИ

Европа столкнется с проблемами, если Украина откажется от транзита российского газа. Европейцам стоит приготовиться к новому скачку цен на топливо и электричество, пишет немецкая Focus со ссылкой на экспертов.

«Контракт между Украиной и российским «Газпромом» истекает в конце 2024 года. Украина с 2025 года не хочет отправлять природный газ на Запад. Вполне возможно, что цены на электроэнергию и газ вырастут», – говорится в статье.

Украина заявила, что еще не прекратила транзит газа только из-за зависимости Австрии от российского топлива. Контракт австрийской энергокомпании OMV с «Газпромом» рассчитан до 2040 года. Эксперты отметили тесную связь европейских стран и спрогнозировали проблемы во всем ЕС, если Австрия столкнется с нехваткой топлива. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек ранее пообещал Австрии помощь в случае дефицита топлива и признал, что Германии придется «задушить промышленность» ради этой помощи.

Многие компании в сфере нефтехимической промышленности в Европе оказалась на грани краха и готовы отказаться от собственных мощностей уже в 2024 году. Газ стал так дорог, что европейцам выгоднее импортировать полуфабрикаты или строить заводы с нуля в других странах.

Берлин, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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