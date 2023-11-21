Нефтехимическая промышленность в Европе оказалась на грани краха, и компании готовы отказаться от собственных мощностей уже в 2024 году. Газ стал так дорог, что европейцам выгоднее импортировать полуфабрикаты, закрыв собственное производство, пишет Bloomberg.

Потребление пластика в Европе не снижается, но теперь значительная часть продукции поступает из-за границы. Сырье для пластика – природный газ, который в Европе впятеро дороже, чем в США. Компаниям стало выгоднее закрыть свое производство и привозить полуфабрикат этилен с другой стороны Атлантического океана.

Ряд производителей будут вынуждены закрыться в 2024 году. Производственные установки в нефтехимии уже работают на 65-70% от мощности, а это не окупает даже зарплаты рабочим.

Многие европейские концерны уходят в Азию: траты на проекты в другом регионе за 15 лет выросли на 50%. Один из европейских гигантов BASF запланировал строительство завода в Китае за 10 млрд долларов.

Агентство напомнило, что европейская промышленность уже потеряла изрядную долю текстильных, судостроительных, сталелитейных производств. Часть компаний ушла в Азию, часть – в США, где ввели преференции для «пришлого» бизнеса. Руководству европейских стран пора задуматься о сохранении экономического суверенитета, пока промышленная активность не упала до катастрофической отметки, советует Bloomberg.

В Турции уже назвали Европу одной из проигравших сторон в украинском конфликте на фоне падения экономического уровня. ФРГ, которую ранее сравнивали с локомотивом ЕС, явно лишилась своей мощи, и «это видит весь мир».

Президент Сербии Александр Вучич признал, что война НАТО против России на Украине привела к краху экономики Европы. Подрыв газопроводов в Балтийском море сыграл на руку только США, но убил европейскую экономику, которая росла на дешевом топливе.

Москва, Наталья Рязанова

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