«Газпром» сообщил о новом историческом рекорде поставок «голубого топлива» в Китай.

Российский концерн «Газпром» установил новый исторический рекорд суточных поставок «голубого топлива» в Китай. Как говорится в сообщении компании, это произошло 23 декабря.

«Заявка китайской стороны на поставку газа по газопроводу «Сила Сибири» вновь превысила суточные контрактные обязательства. «Газпром» поставил все запрошенные объемы», – отметил «Газпром»

Поставки по «Силе Сибири» идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и CNPC. Объемы поставок не уточняются.

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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