Аналитики предсказали лидерство экономики КНР в мире в 2037 году

Экономика КНР может обогнать американскую в 2037 году, а российская опустится на 14-е место, спрогнозировал британский Центр экономических и деловых исследований (CEBR).

В десятку крупнейших экономик мира в 2023 году входят США, Китай, ФРГ, Япония, Индия, Великобритания, Франция, Италия, Бразилия и Канада. В 2038 году состав лидеров изменится: Китай, США, Индия, Япония, ФРГ, Британия, Бразилия, Южная Корея и Канада.

Согласно прогнозу, в следующие 15 лет ВВП Великобритании догонит немецкий и оставит позади экономику Франции. К 2038 году на долю Европы придется 19,2% общемирового ВВП вместо 23,6% в 2023 году, а страны Азии увеличат свою долю с 20,8% до 33,9%.

Прогнозы британских аналитиков оказались не очень оптимистичными для России. По итогам текущего года они предсказали рост ВВП на 1,6%, а в 2038-м – на 18% относительно нынешнего. Если в 2023-м экономика России всего на одну позицию отстает от стран топ-10, но в прогнозном году опустится до 14-й позиции, приводят данные «Известия».

Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что экономики глобального Севера: США, Япония, ЕС, теряют свою значимость, а Россия догоняет Японию и уже стала крупнейшей в Европе.

Лондон, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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