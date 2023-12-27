Россия в 10 раз сократила долю поставок нефти и нефтепродуктов в Европу

Россия по итогам текущего года поставит в Европу не более 4-5% нефти и нефтепродуктов от общего объема экспорта. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24». По сравнению с досанкционными временами доля поставок в Европу уменьшилась в 10 раз.

Россия в этом году отправит в Европу не более 4-5% нефти и нефтепродуктов от общего объема экспорта, тогда как раньше поставлялось совокупно порядка 40-50%, рассказал Новак.

По его словам, в текущей ситуации основными партнерами России стали Китай и Индия. Как отметил вице-премьер, доля поставок нефти и нефтепродуктов в Китай выросла до 45-50%, а общая доля экспорта в Индию за последние два года составила около 40%. При этом раньше Россия почти не поставляла энергоресурсы в Индию, указал Новак.

Ранее президент «Транснефти» Николай Токарев сообщил, что Россия поставила в этом году в Китай порядка 100 млн тонн нефти, в Индию – около 70 млн тонн. Также, по его словам, появились новые экспортные направления – Египет, Марокко, Мьянма и Пакистан.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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