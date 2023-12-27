Россия на два года продлила запрет на вывоз ряда товаров

Правительство России продлило запрет на вывоз из страны некоторых товаров и оборудования. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

«Временный запрет на вывоз из России некоторых товаров и оборудования продлевается еще на два года – до конца 2025 года. Постановление об этом подписано», – говорится в сообщении.

В частности, сохраняется запрет на экспорт технологического, медицинского оборудования, сельхозтехники, электрической аппаратуры, турбин, ядерных реакторов, волоконно-оптических кабелей, отдельных видов летательных аппаратов, радиолокационных приборов, аккумуляторов, станков для обработки металла.

«Их вывоз запрещен во все зарубежные страны, за исключением государств – членов Евразийского экономического союза», – уточняется в документе.

Вместе с тем, по поручению президента предусмотрен ряд исключений, экспортные ограничения не будут распространяться на образцы медизделий, ранее ввезенные в Россию для госрегистрации, а также на холодильное оборудование, отдельные виды насосов и ряд категорий судов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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