Платежи россиян коллекторам достигли максимума с 2021 года

Граждане России все больше отдают денег коллекторам на погашение просроченных долгов. Об этом свидетельствуют данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) и ВТБ.

По прогнозам аналитиков, в декабре средний размер платежа должника с просроченной задолженностью более 90 дней достигнет 4635 рублей – это максимальное значение с 2021 года. В прошлом году размер среднего месячного платежа в банковской цессии (переуступка прав взыскания задолженности) варьировался в пределах 3094-3942 рублей, передает Forbes.

Предположительно, размер платежа увеличивается из-за перехода должников к сберегательной модели поведения, они сокращают необязательные расходы, что высвобождает дополнительные средства для погашения своих обязательств. Высокая ключевая ставка сделала кредиты дороже, спрос на заемные деньги снизился, граждане переориентировались с потребления на оплату уже взятых ссуд.

Кроме того, эксперты связывают рост платежа с увеличением платежной дисциплины должников: в этом году доля выходящих на просрочку заемщиков в сравнении с прошлым годом снизилась на 20%, а 96% клиентов, столкнувшихся с финансовыми трудностями, в итоге справились с просроченной задолженностью.

К тому же в конце года всегда работает психологический фактор: должники стремятся перейти в новый календарный год без долгов или значительно снизить нагрузку, поэтому ежегодно в ноябре-декабре размер среднемесячного платежа банковских должников увеличивается сравнению с другими месяцами года.

Впрочем, средний размер платежа растет не только из-за улучшения платежной дисциплины россиян, но и из-за того, что ранее они активно набирали долги, а банкиры переуступали их просрочку коллекторам. По прогнозам НАПКА, до конца года кредиторы выставят на продажу долгов на 293 млрд рублей, а коллекторы смогут выкупить долгов на 262 млрд рублей. А в прошлом году они купили долгов на 210 млрд рублей из выставленных 269 млрд рублей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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