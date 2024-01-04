Китайское направление: «Газпром» установил новый рекорд суточных поставок «голубого топлива» в КНР

Накануне «Газпром» установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай. Как сообщила пресс-служба компании, поставка российского «голубого топлива» по газопроводу «Сила Сибири» вновь превысила суточные контрактные обязательства компании.

Предыдущий рекорд был установлен днем ранее, 2 января, сразу после выхода суточных поставок трубопроводного газа в Китай на новый уровень, предусмотренный договором для 2024 года.

Поставки по «Силе Сибири» идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и CNPC.

Точные объемы поставок российская компания не уточнила.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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