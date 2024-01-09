Российские банки начнут предупреждать заемщиков о критичном росте долгов

С 1 января 2024 года российские банки и микрофинансовые организации (МФО) должны уведомлять клиентов, чьи долги растут слишком быстро. Согласно ступившему в силу закону, кредиторы обязаны рассчитывать для каждого потенциального заемщика показатель долговой нагрузки (ПДН) и, если значение превышает 50%, информировать клиента о рисках.

ПДН вычисляется как отношение ежемесячных платежей по всем кредитам клиента к его доходу. Учитываются все обязательства гражданина: одобренные или уже действующие кредиты, лимиты по кредитным картам, микрозаймы. Данные о задолженности гражданина кредиторы получают из бюро кредитных историй, пишет РБК.

Сама по себе высокая долговая нагрузка не влечет автоматического отклонения заявки на очередную ссуду, пояснили в кредитных организациях. Сейчас кредиторы довольно часто отклоняют запросы от клиентов с высоким ПДН, но в основном это делается из-за регуляторных требований ЦБ.

Эксперты считают, что клиентам с высоким ПДН банки будут предлагать альтернативные продукты. Это могут быть кредитные карты или кредиты под залог имущества, а также ссуды на сумму меньше запрашиваемой.

Кроме того, новые требования могут изменить практику взаимодействия кредиторов с клиентами. Банки будут тратить меньше времени на заемщиков, которые примут решение не увеличивать долговую нагрузку. С одной стороны, банки могут получить меньше доходов с таких клиентов, но, с другой стороны, это позволит сохранить уровень просрочки по кредитам банков на приемлемом уровне. Впрочем, сами по себе эти меры не позволят снизить долговую нагрузку российских заемщиков, уверены аналитики.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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