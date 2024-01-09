Куба повысит цены на бензин на 500%

Цены на бензин на Кубе вырастут более чем на 500%, предупредил министр финансов страны Владимир Регеро. Власти планируют, что это поможет восстановить экономику страны.

«Цена на бензин за литр повысится с 30 кубинских песо до 156 кубинских песо», – сказал министр в телепрограмме Mesa Redonda.

Цены пересмотрят с 1 февраля в целях восстановления экономики. Теперь стоимость литра бензина будет ориентирована на розничную цену в регионе, выраженную в долларах. Для расчетов планируется применить официальный курс валютного рынка Кубы.

Министр подтвердил, что в планах правительства пересмотреть в 2024 году и тарифы на электроэнергию. С 1 марта те, кто тратит более 500 кВт в месяц, будут платить на 25% дороже.

В ноябре Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к США прекратить действие торгово-экономического эмбарго в отношении Кубы. Блокада была введена в 1962 году и не была отменена. Против принятия резолюции проголосовали только Штаты и Израиль.

Гавана, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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