Генассамблея ООН приняла резолюцию о снятии блокады с Кубы

Генеральная Ассамблея ООН в четверг, 2 ноября, несмотря на голосование «против» США и Израиля, приняла резолюцию с призывом к Вашингтону прекратить действие торгово-экономического эмбарго в отношении Кубы, – сообщают СМИ.

«За» резолюцию Генассамблеи ООН о снятии торгово-экономического эмбарго, введенного США против Кубы в 1962 году, проголосовали 187 стран, «против» – Израиль и США, Украина «воздержалась».

Следует напомнить, что США объявили о введении в отношении Кубы торгово-экономического эмбарго 3 февраля 1962 года. По данным Гаваны, эмбарго нанесло ущерб экономике Кубы в общей сложности на $159 млрд.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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