Жители России назвали размер «пенсии мечты»

Россияне хотят получать пенсию, размер которой в два раза превышает среднюю сумму пенсионного обеспечения. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

С 1 января 2024 года страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,5%. По данным Социального фонда России, в ноябре 2023 года средний размер пенсионного обеспечения для неработающих составил 20262,40 рублей.

«Достойной же пенсией, по мнению экономически активных россиян, является сумма почти в 2,5 раза больше – 47600 рублей в месяц», – говорится в исследовании. Мужчины считают достойной сумму в 48700 рублей, запросы женщин ниже – 46700 рублей.

Наибольший размер желаемой пенсии назвали жители столиц – москвичи и петербуржцы хотели бы получать 51500 и 49000 рублей в месяц соответственно. Затем идут Тюмень (48900 рублей), Владивосток (48600 рублей), Челябинск и Хабаровск (по 48300 рублей).

В опросе приняли участие 1600 респондентов, представляющих экономически активное население России, проживающие в 430 населенных пунктах во всех округах страны.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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