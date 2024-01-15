В России больше 14 млн работников ушли в неформальный сектор

В России число работников неформального сектора экономики выросло до 14,2 млн человек, что составляет почти пятую часть от всей численности занятых. Об этом свидетельствуют данные Росстата за третий квартал 2023 года, на которые ссылаются «Известия».

За год показатель увеличился почти на полмиллиона человек. В третьем квартале 2022-го в неформальном секторе работали 13,7 млн человек, или 19% общей численности занятых. В статистику неформальной занятости попадают те, кто работает в незарегистрированных компаниях или на предприятиях, а также самозанятые, не оформляющие свою деятельность официально.

Теневой и неформальный сектор отличаются, в последнем работающие россияне платят налоги и сборы. Например, самозанятые уплачивают налог в 4% или 6% в зависимости от того, с населением или юрлицами они работают. В третьем квартале самозанятых в РФ насчитывалось 8,5 млн человек.

По мнению аналитиков, основная причина роста неформальной занятости – развитие института самозанятости и увеличение числа работников, трудоустроенных у индивидуальных предпринимателей. В основном неформально работают мигранты, а также сотрудники сферы услуг (уборщики, официанты, таксисты, горничные). В среднесрочной перспективе доля неформально занятых может продолжить рост за счет развития дистанционной занятости и распространения гибких форм трудовых отношений, считают эксперты.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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