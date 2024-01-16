В России зафиксирован рекордный рост количества ИП

За 2023 год доля индивидуальных предпринимателей в России увеличилась на 10% – до 4,3 млн человек (+378 тыс.). Это следует из данных Федеральной налоговой службы. Этот показатель стал рекордным с 2007 года, когда прирост ИП составил 426 тыс., или 16,7%.

Рост числа ИП связан с повышением деловой активности и регистрацией в новых регионах, пояснили в ФНС. Согласно данным из реестра МСП, в этих субъектах зафиксировано уже 89 тыс. индивидуальных предпринимателей.

«Деловая активность увеличилась в связи с уходом из России части иностранных брендов. Роль сыграли введенные ограничения, из-за которых ряд зарубежных компаний перестал экспортировать свою продукцию в РФ. Так в стране освободилось много ниш на различных рынках, которые успешно начал заполнять отечественный малый и средний бизнес», – пояснила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова (цитата по газете «Известия»).

В прошлом году наибольший интерес у предпринимателей вызывал сектор онлайн-торговли. В этой сфере за год создано 152 тыс. ИП и компаний, сообщил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Надо отметить, что число ИП растет на фоне снижения числа юридических лиц. По статистике ФНС, в последние годы число организаций в стране сокращалось. Небольшой рост отмечен только в 2023 году – на 0,7%, или 21 тыс., что обусловлено регистрацией бизнеса в новых регионах.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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