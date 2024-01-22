Объем торговли между Россией и Индией достиг рекордных 60 млрд долларов

Объем торговли России и Индии в 2023 году приблизился к 60 млрд долларов. По сравнению с годом ранее, товарооборот между странами вырос почти в два раза. Об этом свидетельствуют данные индийского министерства торговли и промышленности.

Экспорт в Россию индийских товаров увеличился более чем в 1,4 раза – до 3,7 млрд долларов. Индия поставляет в РФ медикаменты, продукцию из стали, корунд, креветки и керамику.

В то же время импорт в Индию российских товаров вырос в 1,9 раза – до 56 млрд долларов. РФ поставляет на индийский рынок нефть и нефтепродукты, уголь, удобрения и бриллианты.

Россия занимает четвертое место по объему торговли с Индией. Главным торговым партнером Индии в 2023 году оставались США, на второй строчке находится Китай, на третьей – ОАЭ, передает РИА «Новости». В целом индийский экспорт за январь-ноябрь сократился на 5% в годовом выражении – на 393,4 млрд долларов, а импорт – на 7%, до 614,2 млрд долларов.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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