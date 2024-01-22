Продажи автомобилей из Китая в Россию выросли в семь раз

Объем экспорта автомобилей из Китая в Россию в 2023 году вырос в 7,2 раза в денежном выражении по сравнению с 2022 годом. Поставки электрокаров увеличились почти в пять раз, следует из данных Главного таможенного управления КНР.

Китай в 2023 году отправил в Россию пассажирских автомобилей на 11,5 млрд долларов, а в 2022 году – на 1,6 млрд долларов. Только электрокаров экспортировано 8,5 тыс. штук на 262,6 млн долларов. В 2022-м экспорт электромобилей составлял 53,4 млн долларов.

В прошлом году на российский рынок вышли еще 19 марок китайских автомобилей, а всего представлены 29 марок. Общий объем экспорта машин из КНР составил 4,91 млн единиц и вырос на 57,9% в сравнении с 2022 годом.

Пекин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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