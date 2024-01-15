В Россию пришли 19 новых марок автомобилей из КНР

На российском рынке представлены 29 марок китайских автомобилей, 19 марок пришли в течение 2023 года. С учетом продукции компаний, чьих представительств нет в РФ, число представителей автопрома вдвое больше, следует из данных ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

К 2023 году на российский рынок уже вышли Chery, Geely, Omoda, FAW, Changan, Haval, JAC, Exeed, Tank и GAC. В прошлом году к ним добавились еще 19 марок автомобилей.

«Jaecoo, Jetour, Baic, Kaiyi, Voyah, Livan, Ora, Forthing, Skywell, SWM, Honqgi, Dongfeng, Li Xiang, Haima, Jetta, Wey, Aito, Rising, Venucia», – перечислили в РОАД в беседе с РИА Новости.

По итогам первой половины 2023 года Китай экспортировал в Россию 325,8 тыс. легковых автомобилей – в пять раз больше уровня 2022 года. Объем экспорта китайских легковушек оценили в 4,6 млрд долларов или в 6,4 раза выше, чем в тот же период 2022 года.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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