Россия впадает в автозависимость от Китая: поставки машин из Поднебесной выросли в пять раз

По итогам первой половины 2023 года Китай экспортировал в Россию 325,8 тысяч легковых автомобилей, что в пять раз больше прошлогоднего уровня (64,6 тыс. штук), следует из статистики Главного таможенного управления КНР, которую приводит РБК.

Объем экспорта экспорт китайских легковых автомобилей оценивается в $4,6 млрд, что в 6,4 раза (на 543%) превышает аналогичный показатель первой половины 2022 года.

В досанкционном 2021 году китайский экспорт легковых автомобилей составлял $1,5 млрд за весь год, следует из данных таможенной статистики КНР. Согласно открытым данным Федеральной таможенной службы России, в 2021 году автомобили производства КНР обеспечивали около 10% всего российского импорта легковых машин. Сейчас на Китай приходится свыше 70% импортных поставок.

Ранее сообщалось, что автомобили брендов Chery, Geely и Haval чаще других машин китайского производства попадали в аварии на российских дорогах в первом полугодии 2023 года. Антилидерами в статистике ДТП стали Chery Tiggo 7, Geely Emgrand и Haval F7, следует из результатов исследования «Страхового дома ВСК».

Москва, Светлана Антонова

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